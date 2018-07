Reabertura da Estátua da Liberdade só será avaliada em 1 mês

A Estátua da Liberdade, que fica na ilha Liberty, não foi danificada, mas a infraestrutura ao seu redor sofreu estragos significativos, e isso adiará indefinidamente a reabertura do monumento ao público, de acordo com Mark Litterst, porta-voz do Serviço de Parques. "Foi um choque e tanto ver a extensão dos danos", afirmou ele.

Autoridades disseram que os valiosos registros históricos mantidos na ilha Ellis não foram afetados.

Na ilha Liberty, o píer e o prédio da administração sofreram graves danos. A eletricidade na ilha só foi restabelecida na noite de sábado.

A tempestade Sandy atingiu a Costa Leste dos EUA em 29 de outubro, deixando mais de 120 mortos na América do Norte e prejuízos estimados em pelo menos 50 bilhões de dólares.

A Estátua da Liberdade, com 93 metros de altura, havia passado um ano fechada a visitantes por causa de uma reforma. Ela reabriu por apenas seis horas antes que a tempestade chegasse.