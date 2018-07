Recessão na Europa vai afetar recuperação dos EUA--Obama

A ameaça de uma recessão na União Europeia coloca em risco a recuperação econômica dos EUA cinco meses antes das eleições.

Obama sustentou que as decisões sobre como resolver a crise da zona do euro estão nas mãos dos líderes europeus, mas lembrou que demonstrar compromisso político significará um "passo importante".

"Eles entendem a gravidade da situação e a necessidade urgente de agir", disse Obama em entrevista coletiva.

O presidente dos EUA também pediu que o Congresso dos EUA aprove medidas, propostas pelo Executivo em setembro do ano passado, destinadas à criação de empregos na construção, no estado e nos governos locais. Obama também sublinhou que o emprego no setor privado tem registrado melhoras.

O presidente norte-americano ainda afirmou que a economia reflete a falta de opções de empregos, a principal questão para eleitores nas eleições do dia 5 de novembro. A alta da taxa de desemprego para 8,2 por cento elevaram preocupações de que recuperação gradual da economia pode estar acabando, potencialmente prejudicando uma reeleição de Obama.

O presidente enfrenta uma disputa apertada pela Casa Branca com o rival republicano Mitt Romney.