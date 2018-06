Repórteres que revelaram caso Snowden vão aos EUA pela primeira vez desde escândalo

Greenwald e Poitras chegaram ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, no mesmo voo para receber o prêmio de jornalismo George Polk por suas reportagens sobre como o governo dos EUA obteve informações de milhões de cidadãos secretamente, entre outras revelações.

Seus relatos sobre os vazamentos, que começaram em junho passado, desencadearam um debate mundial sobre os limites da vigilância governamental e levaram o presidente Barack Obama a reduzir os poderes de espionagem da NSA no começo deste ano.

"Eu realmente não esperava que nada acontecesse, e é por isso que finalmente viemos", disse Greenwald aos repórteres pouco depois de abraçar seu companheiro, o brasileiro David Miranda, que disse que estava nervoso enquanto esperava Greenwald ser liberado pela segurança do aeroporto.

Em agosto passado, autoridades britânicas detiveram Miranda, que vive com Greenwald no Rio de Janeiro, e o questionaram durante nove horas apoiados na legislação anti-terrorismo quando ele pousou no Aeroporto de Heathrow, em Londres, levando documentos de Snowden.

Defensores da liberdade de imprensa criticaram a detenção de Miranda e os esforços do governo britânico para evitar que o jornal Guardian, que publicou muitos dos artigos de Greenwald, divulgasse novas reportagens sobre os documentos de Snowden.

Greenwald disse acreditar que o governo dos EUA "não seria tão incrivelmente estúpido e auto-destrutivo" a ponto de detê-lo e Poitras de maneira semelhante.

Quando indagado sobre se trazia documentos de Snowden consigo, Greenwald repetiu a pergunta com incredulidade e, rindo, disse "não, não trago".

