Republicano Romney vence primárias de Iowa por apenas 8 votos

DES MOINES, ESTADOS UNIDOS - O ex-governador do estado de Massachusetts, Mick Romney, venceu as primárias do Partido Republicano no Estado de Iowa por apenas oito votos de vantagem sobre o ex-senador Rick Santorum, na primeira eleição para escolha do candidato da legenda à Casa Branca.

Veja também:

Eleições nos EUA: as principais datas

Romney obteve 30.015 votos e Santorum, 30.007, num total de 122.255 votos computados, segundo o presidente do partido em Iowa. Matt Strawn. Cada um deles conquistou 25 por cento dos votos.

Em terceiro lugar ficou o congressista do Texas Ron Paul, com 21 por cento,

Na próxima terça-feira os candidatos republicanos disputarão as primárias do estado de New Hampshire, onde Romney tem ampla vantagem nas pesquisas.

A eleição presidencial, na qual o escolhido concorrerá com o presidente Barack Obama, do Partido Democrata, será em 6 de novembro.