Resultado das primárias do Partido Democrata em Iowa está atrasado

DES MOINES - A maratona para designar o democrata que enfrentará Donald Trump nas eleições presidenciais dos EUA em novembro começou na noite de segunda-feira, 3, no estado do Iowa. O senador Bernie Sanders saiu como favorito, mas atrasos na publicação dos resultados geraram confusão. Quase quatro horas após o início das "caucus" em Iowa, onde cerca de 1.700 assembleias de eleitores se reuniram para nomear seu candidato, o Partido Democrata disse que foram ordenados mais controles depois que "inconsistências" foram detectadas no relatório de resultados.

Os democratas negam "hackeamento ou invasão" no aplicativo. Republicanos, incluindo Donald Trump Jr, filho do presidente, se apressaram em sugerir incompetência dos democratas. Aparentemente, os atrasos podem ter sido exacerbados pelas novas regras introduzidas após as eleições de 2016, que agora exigem que os comitês relatem três conjuntos de dados numéricos em vez de um.

Enquanto a espera continuava, os candidatos aproveitaram a oportunidade para se dirigir aos eleitores com discursos ao vivo na televisão, nos quais todos alegaram ter excedido as expectativas. "Quando os resultados forem anunciados, sinto que iremos muito, muito bem aqui em Iowa", disse Sanders a seus seguidores. "Hoje marca o começo do fim para Donald Trump", acrescentou. "Será uma noite longa, mas estou confiante", disse o ex-vice-presidente Joe Biden, que previu uma votação "apertada" e chamou os organizadores a "serem muito cuidadosos" na compilação dos resultados. A otimista, senadora Amy Klobuchar, disse: "Sabemos que há atrasos, mas sabemos uma coisa, estamos acima das expectativas!"

Nas eleições anteriores em Iowa, por volta das 23 horas, a grande maioria dos resultados já havia sido relatada. /AFP