Retirada de soldados do Afeganistão não é 'retirada':oficial EUA A decisão do presidente Barack Obama de retirar mais de 30 mil soldados do Afeganistão até o final do próximo verão no hemisfério norte não é uma "corrida para a saída" do país e é totalmente consistente com a estratégia de guerra norte-americana, disse a subsecretária de Defesa Michele Flournoy nesta quinta-feira.