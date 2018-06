Retirada militar total dos EUA seria um desastre, dizem afegãos

Na terça-feira, a Casa Branca disse estar cogitando a chamada "opção zero" de uma retirada total, apesar de recomendações anteriores do principal comandante militar dos Estados Unidos no Afeganistão, que deseja manter soldados norte-americanos para ajudar o governo local.

A possibilidade de uma retirada total e a reação irritada das autoridades afegãs devem dominar as discussões durante o encontro dos presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, e do Afeganistão, Hamid Karzai, na sexta-feira em Washington.

A reunião já tinha tudo para ser tensa por causa dos atuais problemas nas relações bilaterais.

"Se os norte-americanos retirarem toda a sua tropa sem um plano, a guerra civil da década de 1990 iria se repetir", disse à Reuters Naeem Lalai, inflamado parlamentar da volátil província de Kandahar, berço do Taliban. "(A retirada total) pavimentará o caminho para que o Taliban assuma militarmente."

Quando os soviéticos deixaram o Afeganistão em 1989, após uma década de guerra civil, a ajuda financeira secou e o governo comunista afegão desmoronou, levando a confrontos entre comandantes de milícias. Uma guerra civil acabou levando à ascensão do regime islâmico do Taliban.

Os Estados Unidos têm cerca de 68 mil soldados no Afeganistão, mas esse contingente deve ser drasticamente reduzido até 31 de dezembro de 2014, data oficial do fim da missão de combate liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país.

A aliança ocidental e seus parceiros correm contra o tempo para treinar 350 mil soldados e policiais afegãos, mas restam dúvidas sobre a capacidade do contingente local para enfrentar os insurgentes, num momento em que a violência está se intensificando.

Muitas autoridades afegãs de alto escalão supunham que uma parte do contingente dos Estados Unidos seria mantida.

"Se as forças norte-americanas deixarem o Afeganistão sem treinarem propriamente as forças afegãs de segurança, sem equiparem-nas, seria um desastre", disse o influente parlamentar Mirwais Yasini.

Shukria Berkzai, também integrante do Parlamento, disse que uma retirada total dos Estados Unidos depois de 2014 seria o equivalente a Washington "aceitar a derrota".

Contatado na quarta-feira pela Reuters, o Taliban disse que ainda está avaliando se irá responder à declaração da Casa Branca.

(Reportagem adicional de Abdul Aziz Ibrahimi e Mirwais Harooni)