Rio de lava de vulcão no Havaí chega a 100 metros de residências

Um rio de lava do vulcão Kilauea que vinha se aproximando de áreas habitadas da Ilha Grande do Havaí há meses está agora a meros 100 metros da propriedade residencial mais próxima, alertaram as autoridades nesta segunda-feira.

Os moradores no caminho da lava foram postos de sobreaviso para um possível abandono do local, declarou o Condado do Havaí em um alerta da defesa civil. O rio de lava, que começou a borbulhar para fora do vulcão em erupção constante em 27 de junho, estancou no fim de setembro, mas retomou sua lenta trajetória várias semanas atrás. Sua dianteira ruma agora para o vilarejo de Pahoa, uma área onde havia cultivo de cana-de-açúcar e agora consiste em pequenas lojas e residências com uma população de cerca de 800 pessoas. O comunicado da defesa civil informou que a lava está percorrendo, em média, cerca de 10 a 15 metros por hora, e que as autoridades irão monitorá-la o tempo todo. A dianteira é ampla o suficiente para destruir as casas em seu caminho. O vulcão Kilauea está em erupção na cratera de Pu'u O'o desde 1983. A última residência destruída por lava na Ilha Grande se encontrava na subdivisão Royal Gardens, em Kalapana, em 2012, de acordo com a agência de defesa civil. (Por Malia Mattoch McManus e Dan Whitcomb)