Romney diz a republicanos estar 'considerando seriamente' corrida à Casa Branca em 2016

Mitt Romney, o candidato republicano na eleição presidencial de 2012 nos Estados Unidos, disse na sexta-feira à noite estar "considerando seriamente" seu futuro no curto prazo, na mais recente sinalização de que está se preparando para mais uma corrida à Casa Branca.

Romney, que assumiria sua terceira aposta presidencial caso opte por concorrer novamente, disse que sua esposa, Ann, foi questionada nos últimos dias sobre a perspectiva de mais uma campanha presidencial do marido.

"Ela crê que as pessoas melhoram com a experiência", disse Romney em um discurso para ativistas republicanos. "E os céus sabem que eu tenho experiência em concorrer a presidente."

Em 2008, Romney também disputou a candidatura, mas perdeu a disputa do nome republicano a concorrer naquele ano para o senador John McCain.

Romney fez sua primeira aparição em público desde seu anúncio surpresa na semana passada, a um grupo de doadores políticos, de que estava considerando candidatar-se mais uma vez à Casa Branca.

Romney fez seus comentários durante um jantar da reunião de inverno do Comitê Nacional Republicano, a bordo do porta-aviões USS Midway, permanentemente atracado no porto de San Diego, Califórnia.