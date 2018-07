Romney e Bachmann lideram para 1a prévia republicana nos EUA

As prévias de Iowa, muitas vezes realizadas em uma noite fria de inverno que limita a participação dos eleitores, costuma marcar o terreno para a definição nos outros estados. O vencedor aumenta suas chances de disputar a Presidência contra o democrata Barack Obama em novembro de 2012.

Romney, ex-governador de Massachusetts, lidera a pesquisa com 23 por cento das intenções de voto, contra 22 por cento de Bachmann, do estado vizinho de Minnesota e preferida de conservadores no campo fiscal e de apoiadores do Tea Party.

O empresário Herman Cain tem 10 por cento das intenções de voto na pesquisa. O deputado Ron Paul, do Texas, e o ex-presidente da Câmara dos Deputados Newt Gringich seguem com 7 por cento, enquanto o governador de Minnesota, Tim Pawlenty, tem 6 por cento.

O ex-senador Rick Santorum tem 4 por cento e o ex-enviado dos Estados Unidos à China Jon Huntsman 2 por cento.

A pesquisa do Des Moines Register tem sido um termômetro preciso das intenções de voto em Iowa. Essa é a primeira pesquisa para as prévias das eleições do ano que vem.

(Reportagem de Kay Henderson e Andrew Stern)