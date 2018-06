Romney lidera para ser candidato republicano em 2016, venceria Hillary na eleição

O ex-governador de Massachusets teria uma pequena vantagem sobre a potencial candidata democrata Hillary Clinton, com 45 contra 44 por cento na eleição geral, segundo o levantamento.

Entre os possíveis candidatos republicanos, Romney lidera com 19 por cento, à frente do ex-governador da Flórida Jeb Bush, com 11 por cento, do governador de Nova Jersey, Chris Christie, e Ben Carson com 8 por cento casa. O senador por Kentucky Rand Paul soma 6 por cento.

Carson, um ex-neurocirurgião sem experiência política, é um comentarista conservador e autor do livro "One Nation", que liderou a lista de best-sellers do New York Times em junho.

O deputado por Wisconsin Paul Ryan, o senador pelo Texas Ted Cruz, o governador de Wisconsin, Scott Walker, e o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee aparecem com 5 por cento cada, enquanto 16 por cento dos entrevistados declararam-se indecisos,

Em um cenário sem Romney, Bush aparece com 14 por cento, Christie com 11 por cento e Carson com 9 por cento.

Hillary, ex-secretária de Estado, domina a disputa entre os democratas com 57 por cento da preferência, seguida pela senadora por Massachusets Elizabeth Warren, com 13 por cento, e pelo vice-presidente Joe Biden, com 9 por cento.

A pesquisa foi feita por telefone entre os dias 18 e 23 de novembro junto a 707 republicanos e 610 democratas com uma margem de erro de cerca de 4 pontos percentuais.