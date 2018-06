Romney também vence primárias do Partido Republicano no Alasca

WASHINGTON, 7 - O pré-candidato republicano Mitt Romney venceu o caucus de seu partido no Estado do Alasca, dentro desta Superterça, com cerca de 4 pontos porcentuais de vantagem sobre seu principal oponente, o ex-senador da Pensilvânia Rick Santorum.

Foi a sexta vitória do ex-governador do Massachusetts nas dez prévias estaduais realizadas ontem nos Estados Unidos. Com isso, ele deu passo decisivo para ser o indicado pelo Partido Republicano para disputar as eleições presidenciais de novembro diante do atual presidente, o democrata Barack Obama.

Romney venceu também nos Estados de Ohio (considerado o mais importante e onde travou disputa acirrada com Santorum), Massachusetts, Virgínia, Vermont e Idaho.

Santorum foi o vencedor nas prévias do Tennessee, Oklahoma e Dakota do Norte. Newt Gingrich ganhou na Geórgia, seu reduto eleitoral. Ron Paul, que esperava por um triunfo no Alasca, terminou a Superterça sem sequer uma vitória.