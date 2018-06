Romney tem força em Mississippi e Alabama, mostra pesquisa

WASHINGTON - Uma nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 12, mostrou que o pré-candidato à presidência pelo Partido Republicado nos Estados Unidos Mitt Romney aparece com força em duas disputas primárias do partido esta semana no sul, que são consideradas cruciais para seus rivais conservadores Rick Santorum e Newt Gingrich.

Veja também:

PERFIL: Quem são os quatro candidatos que seguem na corrida

BLOG: Veja como foi a Superterça

ESPECIAL: Eleições nos EUA 2012

"Tudo o que sabemos com certeza sobre as primárias de terça-feira é que Ron Paul vai terminar em último", disse Dean Debnam, presidente da Public Policy Polling, ao divulgar os resultados. "Além disso, é plausível que qualquer um dos candidatos consiga terminar entre o primeiro e o terceiro lugar tanto em Alabama quanto em Mississippi."

Em Mississippi, Gingrich tem uma ligeira vantagem com 33% das intenções de voto, enquanto Romney tem 31% e Santorum tem 27%. Paul é o último no Estado e tem apenas 7% na corrida para se tornar o candidato republicano a enfrentar o presidente democrata Barack Obama na eleição de novembro.

No Alabama, a disputa está mais apertada, com Romney, ex-governador de Massachusetts, com 31% das intenções, seguido por Gingrich, com 30%, e por Santorum, com 29%. Paul, deputado pelo Texas, novamente é o último, com 8%.

Tanto Gingrich, ex-congressista pela Geórgia, quanto Santorum, ex-senador pela Pensilvânia, estão apostando suas candidaturas nas suas credenciais conservadoras. O favorito Romney estava sendo visto como muito moderado para ganhar uma das primárias desta semana no coração do Sul conservador, mas ele ganhou força depois de uma série de vitórias nas primárias das últimas semanas.

Gingrich e Santorum pediram um ao outro para deixar a disputa para unir os votos entre os republicanos mais conservadores. De acordo com a pesquisa da Public Policy Polling, os dois rivais são mais populares que Romney nos dois Estados do sul que terão primárias na terça-feira.

A empresa realizou sua pesquisa por telefone no sábado e domingo. A sondagem em Mississippi contou com 656 prováveis eleitores republicanos e uma margem de erro para mais ou para menos de 3,8%. A pesquisa no Alabama falou com 600 prováveis eleitores republicanos e tem margem de erro de mais ou menos 4%.

Na segunda-feira, Santorum defendeu a prolongada disputa republicana para nomear um candidato e um potencial confronto na convenção do partido em agosto. "Se nós continuarmos tendo primárias disputadas, vamos ver muito em breve que os conservadores nesta corrida vão aumentar", disse ele no programa Today, da NBC. "É um partido conservador ... se houver oportunidade em uma convenção aberta, eles não vão nomear um governador moderado de Massachusetts", acrescentou.