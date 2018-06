Russo acusado de invadir computadores é preso até início do julgamento Um russo acusado de hackear os sistemas de computador de varejistas norte-americanos para roubar dados de cartão de crédito teve prisão preventiva decretada até o seu julgamento, em outubro. Um juiz de Washington deferiu a decisão com medo de que ele pudesse fugir do país, de acordo com promotores.