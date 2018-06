Sandy ameaça Costa Leste dos EUA; fecha escolas, mercados e empresas

O furacão Sandy, uma tempestade gigantesca que ameaça a Costa Leste dos Estados Unidos, avança para a região mais densamente povoada do país nesta segunda-feira, 29, forçando centenas de milhares de pessoas a procurar lugares elevados e provocando a interrupção do transporte público e o fechamento de escolas, empresas e departamentos do governo.

Cerca de 50 milhões de pessoas a partir do Meio-Atlântico ao Canadá estão no caminho da tempestade, que os meteorologistas dizem que pode ser a maior de todos os tempos a atingir os EUA continental. Espera-se que o furacão derrube árvores, danifique edifícios e cause quedas de energia generalizadas ao longo dos próximos dias.

Sandy, que matou 66 pessoas no Caribe e provocou chuvas fortes em áreas costeiras e neve em altitudes mais elevadas, vai causar grandes inundações enquanto se dirige para o interior dos EUA, de acordo com os meteorologistas.

Os sites de serviços de meteorologia indicavam na noite de domingo, 28, que a tempestade vai atingir a costa de Nova Jersey na noite desta segunda, 29.

Katrina. Apesar de Sandy não ter a mesma força do furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, seus ventos avançam por cerca de 835 quilômetros a partir do centro, o que faz dele um furacão gigantesco, disseram os meteorologistas.

Nova York e outras cidades suspenderam os sistemas de transporte e fecharam escolas. A população foi instruída a abandonar áreas de baixa altitude antes de uma elevação do nível do mar que poderia chegar a até 3,4 metros.

Todos os mercados de ações dos EUA ficarão fechado nesta segunda-feira e, possivelmente, na terça, informou a operadora da bolsa de Nova York na noite de domingo, invertendo um plano anterior de manter a negociação eletrônica funcionando nesta segunda.

Sandy também forçou o presidente Barack Obama e o adversário republicano, Mitt Romney, a cancelarem alguns eventos de campanha, e há temores de que o furacão possa perturbar a votação antecipada --algo incentivado pelos candidatos este ano mais do que nunca-- antes da eleição em 6 de novembro.

A Organização das Nações Unidas (ONU), os teatros da Broadway, cassinos de Nova Jersey, escolas e vários eventos corporativos também estão sendo suspensos em consequência do furacão.

Meteorologistas disseram que o furacão Sandy é uma rara "super tempestade" híbrida, criada por uma corrente de vento do Ártico envolvendo-se em torno de uma tempestade tropical, podendo causar até 30 cm de chuva em algumas áreas, assim como até 90 cm de neve nas Montanhas Apalaches.

