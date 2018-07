Sarah Palin decide não disputar a Presidência dos EUA em 2012

Palin, ex-governadora do Alasca e candidata a vice-presidente em 2008, já vinha dando sinais de que não tentaria desafiar o democrata Barack Obama na eleição de 2012. A confirmação oficial veio numa carta a seus simpatizantes e numa entrevista ao radialista conservador Mark Levin.

"Após muitas orações e uma séria consideração, decidi que não buscarei a indicação de 2012 do Partido Republicano a presidente dos Estados Unidos", disse ela na carta.

Palin era uma política relativamente desconhecida quando foi chamada por John McCain para ser companheira de chapa em 2008. Instantaneamente, ela se tornou uma estrela entre os conservadores, mas depois disso seu brilho começou a se apagar.

Nas pesquisas, ela aparecia bem atrás dos principais pré-candidatos republicanos - Mitt Romney, Rick Perry e Herman Cain -, e a maioria dos observadores já havia depreendido, com base nos ambíguos comentários recentes dela, que Palin não seria candidata.

O anúncio ocorreu um dia depois de o governador de Nova Jersey, Chris Christie, abandonar a disputa interna republicana. A única mulher que ainda resta na corrida eleitoral é a deputada Michele Bachmann, popular junto ao mesmo eleitorado de Palin, formado por pessoas conservadoras nas questões sociais.

Na sua carta, Palin disse que "minha família vem em primeiro lugar", e que a decisão se baseou naquilo que ela conseguiu nas eleições parlamentares do ano passado, quando vários candidatos do movimento conservador Tea Party foram eleitos com o apoio dela.

"Acredito que a esta altura posso ser mais eficaz em um papel decisório para ajudar a eleger outros verdadeiros servidores públicos para os cargos - dos governadores da nação às vagas do Congresso e à Presidência", afirmou ela.

Aparentemente, ela não tem nenhuma intenção também de concorrer como representante de um terceiro partido.

"Suponho que um terceiro partido iria apenas garantir a reeleição de Obama, e essa é a última coisa que a nossa república pode suportar. Então não está em consideração um terceiro partido, não", afirmou ela a Levin.

(Reportagem adicional de William Schomberg e Lily Kuo)