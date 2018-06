Secretário de Defesa dos EUA, Chuck Hagel, pede demissão

Obama anunciou a demissão em um evento na Casa Branca ao lado de Hagel, que continuará no cargo até que seu sucessor assuma.

Hagel foi nomeado menos de dois anos atrás, quando Obama implementou seu programa de redução de contingente militar no Afeganistão e no Iraque, um processo que está sendo revertido neste ano com o novo engajamento norte-americano em solo iraquiano e uma maior cooperação militar com Cabul.

O ex-senador republicano, que lutou para melhorar seus laços com o Congresso após uma audiência de confirmação tumultuada em 2013, entregou sua carta de demissão depois de longas discussões com Obama que começaram em outubro, disseram autoridades.

“Um sucessor será nomeado no curto prazo, mas o secretário Hagel continuará como secretário de Defesa até que seu substituto seja confirmado pelo Senado dos Estados Unidos”, informou um funcionário do alto escalão do presidente.

Obama declarou que Hagel sempre foi sincero em seus conselhos e que “sempre foi direto comigo”.

Hagel questionou a estratégia de Obama para a Síria em um memorando interno de política interna que vazou recentemente, e no qual alertou que a política de Obama estava em risco por não ter conseguido deixar claras suas intenções em relação ao presidente sírio, Bashar al-Assad.

Obama vem insistindo que os EUA podem combater os militantes do Estado Islâmico sem lidar com Assad, que Washington gostaria de ver longe do poder.

Autoridades declararam que Obama deseja uma nova liderança durante os dois últimos anos de seu segundo mandato.

“O que posso dizer a vocês é que não há desavenças sobre políticas por trás desta decisão”, afirmou uma autoridade de alto escalão da Defesa. “O secretário não está se demitindo em protesto e não está sendo ‘mandado embora”, disse.

Entre os candidatos em potencial estão Michele Flournoy, ex-subsecretária de Defesa, e Ashton Carter, ex-vice-secretário de Defesa, que, segundo boatos, foram cogitados para o posto de Hagel antes de sua nomeação.

O senador Jack Reed, democrata do Estado de Rhode Island, é outro possível concorrente.