Secretário de Defesa dos EUA visitará Paquistão para conversar com premiê O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Chuck Hagel, viajará ao Paquistão na segunda-feira para se reunir com o primeiro-ministro, Nawaz Sharif, e outras autoridades seniores, sendo o primeiro líder do Pentágono a fazer uma visita como essa em quase quatro anos, afirmou um porta-voz.