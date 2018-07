Kerry e Karzai vão discutir uma série de questões, incluindo a reconciliação afegã, a transferência da responsabilidade da segurança para as forças afegãs com a retirada da maioria das tropas estrangeiras do país, e as eleições no Afeganistão, disse a autoridade a repórteres que viajam com Kerry.

(Reportagem de Arshad Mohammed)