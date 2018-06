Seis tanques nucleares estão vazando nos EUA, diz gabinete de governador Seis tanques do Reservatório Nuclear Hanford, no Estado de Washington, oeste dos Estados Unidos, estão vazando lixo radioativo, mas o vazamento não tem oferecido risco imediato à saúde pública, afirmou o gabinete do governador Jay Inslee nesta sexta-feira.