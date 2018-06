Senado aprova ajuda de US$ 60,4 bi para atingidos por Sandy

A tempestade devastou Estados do país há quase dois meses, causando danos de cerca de 71 bilhões de dólares em Nova York e Nova Jersey.

O líder da maioria no Senado dos EUA, Harry Reid, pediu que a Câmara, dominada pelos republicanos, assuma rapidamente o projeto de lei, que inclui 12 bilhões de dólares para reparar e fortalecer o sistema de transporte da região contra tempestades futuras.

"Não há tempo a perder", disse Reid.

Ambas as câmaras têm que concordar com o pacote até 02 de janeiro, quando o atual mandato do Congresso termina --ou reiniciar o processo de elaboração de legislação em 2013.

(Reportagem de Doug Palmer and David Lawder)