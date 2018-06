Senado dos EUA aponta falhas do Departamento de Estado em Benghazi A decisão do Departamento do Estado de manter a missão dos Estados Unidos em Benghazi, na Líbia, apesar da segurança inadequada e do aumento nas avaliações de ameaças perigosas antes do ataque em setembro, foi um grande erro, reportou um relatório do Senado norte-americano nesta segunda-feira.