Senado dos EUA aprova ampliação de corte de impostos em salários

A legislação foi aprovada por grande maioria de votos, e espera-se que seja votado pela Câmara dos Deputados na próxima semana, e se aprovado, será encaminhado ao presidente Obama para sua assinatura.

A medida também ampliaria benefícios a longo prazo para desempregados por mais dois meses.

O Senado deve votar ainda nesta sábado um projeto de 915 bilhões de dólares para manter as agências governamentais norte-americanas operando até o próximo mês de setembro. Obama também deverá aprovar esse projeto rapidamente.

A extensão do corte de impostos nas folhas de pagamento possui uma disposição que muitos democratas, incluindo Obama, foram contra. Ela tenta acelerar a aprovação da construção de oleoduto do Canadá ao Golfo do México.

(Por Richard Cowan)