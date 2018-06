Senador McCain diz que Hagel 'não é qualificado' para Defesa dos EUA

Antes de entrar em recesso de uma semana, os parlamentares republicanos norte-americanos conseguiram adiar uma votação no Senado sobre a nomeação de Hagel no início deste mês. Hagel deve ganhar a confirmação se a votação for realizada, porque os democratas controlam 55 dos 100 votos do Senado.

"Eu não acredito que o Chuck Hagel, que é meu amigo, está qualificado para ser secretário de Defesa", disse o senador do Arizona McCain no programa da CNN "State of the Union".

Ainda assim, McCain disse ser provável que a nomeação de Hagel vá para votação no Senado "a menos que haja alguma revelação adicional".

Hagel, um veterano condecorado da guerra do Vietnã, irritou os republicanos quando como senador rompeu com seu partido, opondo-se à maneira de lidar com a guerra do Iraque do ex-presidente George W. Bush.

