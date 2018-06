Senador republicano dos EUA considera positiva oferta de orçamento

Graham afirmou em um programa da NBC que, embora acredite que os planos do presidente Barack Obama são em geral ruins para a economia, há pontos no orçamento que ele considera "otimistas".

Graham, um conservator que se desviou de posições do partido no passado, disse que poderia considerar um aumento de até 600 bilhões de dólares em novas receitas fiscais se os democratas aceitassem mudanças significativas no Medicare, o programa de saúde do governo para os americanos idosos e no Medicaid, rede de saúde para pessoas de baixa renda.

A Casa Branca disse na sexta-feira que o presidente poderia propor um orçamento que ofereça cortes a programas como os de segurança social, de aposentadoria e de Saúde, em troca de um aumento das receitas fiscais e de um compromisso de investivemento em educação e em reparos da infraestrutura.

A proposta de Obama, que será formalmente apresentada na quarta-feira, é um documento simbólico. Tanto a Câmara quanto o Senado norte-americano já aprovaram suas próprias resoluções do orçamento.

Os assessores do presidente afirmaram que Obama espera usar a oferta para atrair os parlamentares menos radicais de ambos os partidos para aprovar um amplo acordo para reduzir o déficit orçamentário.

Obama também espera reverter os profundos cortes de gastos, resultado do fracasso de negociação entre a Casa Branca e o Congresso.

(Reportagem de Aruna Viswanatha e Philip Barbara)