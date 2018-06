Sete crianças morrem em incêndio em NY

Sete crianças morreram em um incêndio em uma residência no Brooklyn, em Nova York, disseram autoridades.

As chamas, que começaram durante a madrugada, parecem ter começado acidentalmente por uma chapa elétrica que não foi desligada, disse a repórteres o comissário dos bombeiros, Daniel Nigro.

Testemunhas disseram ao New York Daily News que as crianças, com idade entre 5 e 15 anos, ficaram trancadas enquanto a mãe pulou a janela.