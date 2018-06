Snowden diz não ter 'nenhum relacionamento' com governo russo O ex-prestador de serviços da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos Edward Snowden disse a um entrevistador de uma TV norte-americana que não está sob o controle do governo russo e não entregou a Moscou nenhum documento de inteligência, depois de quase um ano de asilo no país.