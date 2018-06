Snowden espera que Rússia renove asilo quase um ano após fugir dos EUA

Snowden e a documentarista Laura Poitras, que trabalhou com ele na revelação de documentos da NSA que ele tirou do seu trabalho, receberam o Prêmio Ridenhour por dizerem a verdade - um prêmio destinado a promover a transparência e denúncias - em uma cerimônia em Washington nesta quarta-feira.

Snowden apareceu por videoconferência da Rússia e Laura, de Berlim, na Alemanha.

A advogada de Snowden, Jesselyn Radack, disse que seu asilo temporário na Rússia irá expirar no fim de junho, mas que "as perspectivas são boas" para que seja renovado.

"Obviamente, ele sente falta dos Estados Unidos e gostaria de poder voltar para casa", disse ela. "Nós simplesmente não achamos que isso poderá acontecer em um futuro próximo."

Acredita-se que Snowden tenha se apropriado de 1,7 milhão de documentos em computadores. Os documentos vazados revelaram programas executados pela NSA que reuniam informações sobre e-mails, telefonemas e o uso da Internet por centenas de milhões de norte-americanos.

Os programas de vigilância dos EUA também tinham alcance internacional, incluindo o monitoramento do celular da chanceler alemã, Angela Merkel, e de comunicações da presidente Dilma Rousseff.

Ele foi acusado no ano passado nos EUA de roubo de propriedade do governo, comunicação não autorizada de informações de defesa nacional e comunicação intencional de inteligência sigilosa por uma pessoa não autorizada. Jesselyn disse que o Departamento de Justiça não mudou sua posição quanto a essas acusações.

"Se o Departamento de Justiça quiser conversar, nós ficaríamos contentes", disse ela. "Ele não vai vir aqui para ser processado por espionagem."

Snowden, que apareceu em vários eventos no mundo em videoconferência semelhantes neste ano, disse a uma multidão no National Press Club que mais leis são necessárias para proteger potenciais delatores nos EUA.

Questionado sobre o conselho que tinha a dar a eles, afirmou: "O ideal é trabalhar com o Congresso com antecedência para tentar garantir que reformem as leis, melhor proteção (para delatores)... Então, da próxima vez que tivermos delatores norte-americanos que tenham algo que o público precise saber, eles poderão ir para o escritório de seu advogado, em vez do aeroporto."

"Neste momento, eu não tenho certeza de que eles tenham uma alternativa real. Mas se vão fazer alguma coisa, é melhor usar a criptografia e é melhor fazer isso a partir de um endereço IP que não seja o de sua casa."

Em maio de 2013, Snowden fugiu do Havaí, onde havia trabalhado para a NSA, seguindo para Hong Kong, onde deu detalhes de programas de espionagem dos EUA para Laura e o repórter Glenn Greenwald, que então trabalhava no jornal The Guardian, que compartilharam um Prêmio Pulitzer por suas histórias reveladas por Snowden.

Snowden então voou para a Rússia e passou mais de um mês vivendo em uma zona de trânsito em um aeroporto de Moscou, antes de receber asilo sob forte condenação de Washington.