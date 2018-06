Sob críticas, Obama cria executivo anticrise contra Ebola

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou nesta sexta-feira, 17, Ron Klain, o ex-chefe de gabinete do vice-presidente Joe Biden, como o funcionário responsável por coordenar a resposta americana ao surto. A nomeação ocorre no auge das críticas à gestão da emergência sanitária. E também quando crescem as pressões políticas para que se “fechem fronteiras”.

O governador do Texas, Rick Perry, e outros líderes republicanos de vários Estados afirmaram que os Estados Unidos deveriam cancelar viagens de avião para conter a dispersão do vírus. “Ele (Obama) tem essa autoridade. É uma opção que eu pedi para que considere.”

Perry disse ainda que houve ampla oportunidade para que os funcionários do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) melhorassem sua resposta ao Ebola no Texas. Para ele, os erros que levaram a contaminações, como a da enfermeira Nina Pham (que tratou um doente), foram “inaceitáveis”. O CDC é contra o veto às viagens. O candidato republicano derrotado em 2012, Mitt Romney, também ampliou críticas à gestão dos CDCs - e indiretamente a Obama -, a três semanas das eleições legislativas. /COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS