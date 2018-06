Sobe para 39 número de mortes de deslizamento de terra em Washington

A encosta de uma colina encharcada pela chuva desmoronou em 22 de março, desencadeando uma torrente de lama que entupiu o rio, engoliu um trecho de uma rodovia estadual e esmagou cerca de três dúzias de lares nas cercanias da pequena comunidade de Oso, 89 quilômetros a nordeste de Seattle.

Entre os 39 mortos confirmados, 36 foram reconhecidos, disseram as autoridades do condado de Snohomish no comunicado. O saldo de mortes era de 37 até a terça-feira.

Vinte dos mortos são homens e 16 são mulheres, e as idades variam dos quatro meses de Sanoah Huestis, que morreu com sua avó, a Bonnie Gullikson, de 91 anos, cujo marido está entre os que escaparam do desastre com ferimentos.

Todas as vítimas morreram de ferimentos múltiplos causados por golpes violentos, de acordo com o instituto médico legal do condado de Snohomish.

As equipes de salvamento ainda buscam outras sete pessoas oficialmente dadas como desaparecidas.

