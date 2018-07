Soldado americano acusado de assassinatos de afegãos enfrenta exame de sanidade Um soldado americano acusado de matar 16 civis, a maioria mulheres e crianças, perto do seu posto militar no Afeganistão, vai passar por exames médicos no domingo, que vão determinar qual era o estado mental no momento em que as mortes ocorreram e a sua capacidade de ser julgado.