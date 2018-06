Suposto atirador do Arizona é achado morto; polícia vê suicídio

Arthur Douglas Harmon, de 70 anos, era suspeito de ter feito disparos em um prédio de escritórios no centro de Phoenix, onde havia participado de uma reunião de mediação judicial, disse a polícia.

As autoridades disseram que Harmon foi encontrado morto no subúrbio de Mesa, com uma pistola próxima ao corpo.

O incidente da quarta-feira resultou na morte de Steve Singer, 48 anos, executivo-chefe da empresa Fusion Contact Centers, um "call-center" de Scottsdale. Mark Hummels, de 43 anos, presidente da seção local da Ordem Americana dos Advogados, ficou gravemente ferido, e seu escritório disse que ele "não irá sobreviver".

O ataque ocorre num momento de acalorado debate nos EUA sobre o controle das armas de fogo, especialmente em escolas, depois que um jovem fortemente armado matou 20 crianças e 6 adultos em dezembro numa escola primária de Connnecticut.

O noticiário sobre o caso do Arizona dá conta de que Harmon havia movido uma ação contra a empresa de Singer. Um porta-voz policial disse que aparentemente ele ficou frustrado com o resultado da audiência de conciliação, e por isso baleou os dois homens.

(Reportagem de Tim Gaynor)