Surto de listeriose mata 21 nos EUA e se iguala a caso de 1998

O mais mortal surto de origem alimentar dos Estados Unidos em mais de uma década atinge agora Indiana, Nova York e Wyoming, além dos já relatados Estados do Novo México, Colorado, Texas, Kansas, Maryland, Missouri, Nebraska e Oklahoma.

O número de mortes se iguala ao surto de listeriose ligado a cachorros-quentes e comidas com carne de peru de um processador no Michigan que começou em 1998 e se estendeu até 1999.

Um total de 109 pessoas em 24 Estados foi infectada por uma das quatro variedades da bacteria Listeria monocytogenes envolvida no último surto, informaram os Centros para Controle e Prevenção de Doenças.

Uma mulher grávida ficou doente e sofreu um aborto espontâneo, segundo um dos centros.

Como essa bactéria pode causar a doença até dois meses após o consumo de alimentos contaminados, autoridades de Saúde advertiram que os casos relacionados aos melões provavelmente aumentarão ao longo do mês de outubro.

As pessoas com maior risco são idosos, grávidas e aquelas com o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados ou com câncer.

Os sintomas incluem febre e dores musculares, às vezes precedida por diarreia e outros problemas gastrointestinais.

(Reportagem adicional de Anna Yukhananov)