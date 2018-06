Suspeito de bombas em Boston pode ter ligação triplo homicídio de 2011

As autoridades estão investigando se o suspeito do bombardeio na Maratona de Boston que morreu depois de um tiroteio com a polícia teve qualquer ligação com um triplo homicídio não solucionado no subúrbio de Boston em 2011, informou uma porta-voz da promotoria nesta segunda-feira.

Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, identificado pelo FBI como um dos dois irmãos suspeitos nas explosões de segunda-feira passada, era um amigo próximo de um dos três homens que foram esfaqueados no pescoço em um apartamento em Waltham, Massachusetts, em setembro de 2011.

Na época, o escritório da Promotoria do Condado de Middlesex disse que parecia que as vítimas conheciam seu agressor ou agressores e que os ataques não foram aleatórios.

A potencial conexão de Tsarnaev ao caso veio à tona depois que o site Buzzfeed.com informou que alguns de seus antigos companheiros suspeitam que ele pode ter sido envolvido no assassinato.

"Nós definitivamente vamos buscar novas pistas", disse Stephanie Guyotte, porta-voz do escritório da Promotoria do Condado de Middlesex. Ela disse que era justo dizer que os investigadores vão verificar se Tsarnaev tinha algo a ver com o crime.

Autoridades disseram que o triplo homicídio de 2011 aconteceu no apartamento de Brendan Mess, uma das vítimas. Tsarnaev e Mess trabalharam juntos em uma academia e Tsarnaev apresentou Mess para o dono da academia como seu melhor amigo, segundo o jornal Boston Globe.

O Condado de Middlesex, em Massachusetts, também inclui Cambridge, onde Tamerlan Tsarnaev e seu irmão mais novo Dzhokhar são suspeitos de matar um segurança do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) na quinta-feira à noite antes de um tiroteio com a polícia em Watertown, também parte do condado.