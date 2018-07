Suspeito de homicídio furta avião e se mata nos EUA

Brian Hedglin, de 40 anos, funcionário da empresa aérea SkyWest Airlines, pulou uma cerca do Aeroporto Municipal da cidade de Saint George no começo da manhã e entrou num avião da própria SkyWest, segundo um porta-voz municipal.

A empresa disse que o funcionário estava de licença por motivos não explicados.

O avião sequestrado, com o qual Hedglin derrubou uma cerca para chegar ao estacionamento, é do modelo CRJ200, com capacidade para até 50 passageiros, usado no transporte regional.

Hedglin era procurado para prestar esclarecimentos a respeito da morte de Christina Cornejo, de 39 anos, encontrada sem vida na sua casa em 13 de julho. Ela levou várias facadas.

Detetives haviam pedido ajuda da SkyWest para localizar o suspeito.

(Reportagem de Jennifer Dobner e Mary Slosson)