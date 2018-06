Tempestade de gelo assola Meio-Oeste dos EUA

Centenas de igrejas no Estado de Iowa cancelaram cerimônias, já que as calçadas foram transformadas em placas de gelo pela tempestade, que segundo meteorologistas tinha coberto o Meio-Oeste com 1,3 cm de gelo até o meio dia.

Voos de e para Chicago, Minneapolis e St. Louis ficaram pousados nas pistas geladas.

O Serviço Climático Nacional (NWS na sigla em inglês) divulgou um alerta de chuva gélida para Chicago e redondezas de domingo até a 1h de segunda-feira (horário de Brasília), quando se espera que as temperaturas subam o suficiente para que estas se tornem chuvas comuns. Até lá, o NWS alertou para as condições perigosas para dirigir e até mesmo caminhar.

"Bolsões de granizo, chuva gélida e chuvisco gélido são possíveis mais ao leste na noite de hoje (domingo) e na manhã de segunda-feira de Buffalo, em Nova York, para a cidade de Nova York, Philadelphia, Washington, D.C., e Roanoke, na Virgínia", disse o meteorologista Brian Edwards no site Accuweather.com.

Estradas escorregadias foram vistas de South Sioux City, no Nebraska, a Iowa, onde numerosas colisões foram relatadas, de acordo com o Departamento de Transporte de Iowa (DOT na sigla em inglês).

No condado de Franklin, no mesmo Estado, a rodovia Interstate 35 foi bloqueada por trailers que lutavam para se firmar em superfícies traiçoeiras.

"Pode ocorrer congelamento instantâneo de para-brisas e superfícies de estradas (assim como de acessos, calçadas e estacionamentos) nas áreas com temperaturas gélidas", informou o DOT de Iowa.

No Missouri, rampas que ligam a rodovia Interstate 270, que cerca a área de St. Louis, à Interstate 70 foram fechadas no início da manhã de domingo por causa do gelo, mas foram reabertas mais tarde, disse Marie Elliott, porta-voz do Departamento de Transporte do Missouri.