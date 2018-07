Tempestade Debby ameaça Louisiana e Texas, nos Estados Unidos A tempestade tropical Debby se aproxima da costa norte-americana do Golfo do México neste domingo, com ventos de 30 km/h. A expectativa é que a tempestade torne-se um furacão na terça-feira na região de Louisiana e tome a direção do Texas, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.