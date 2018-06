Tempestade rara leva gelo e neve para o sul dos EUA

A onda de frio na região sul é parte de uma frente ártica que deixou boa parte do nordeste e das planícies do norte em estado de alerta para o risco de ventos perigosos. As temperaturas em partes dessas regiões poderão chegar a 34 graus Celsius negativos nesta terça-feira, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

Escolas e repartições públicas em uma vasta faixa do país ficaram fechadas. Companhias aéreas cancelaram ou adiaram milhares de voos, e as autoridades fecharam estradas quando as condições pioraram.

Os Estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul devem ter a maior quantidade de neve, e a previsão é de que o acúmulo mais pesado de gelo ocorra do Estado da Louisiana às Carolinas, disse o Serviço.

O prognóstico é de que as temperaturas continuem entre 10 e 20 graus mais frias do que o normal em boa parte do leste do país. Na capital, Washington, a pista de patinação da Galeria Nacional foi fechada. Funcionários disseram que estava muito frio para os patinadores ficarem do lado de fora sobre o gelo.