Tempestade traz Natal branco e ameaça de tornado ao centro dos EUA

A tempestade que surge ao leste do Kansas e de região do Texas inclui ameaça de tornados e fortes trovoadas ao longo da margem sul, do sudeste texano ao Alabama, informou o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano.

Espera-se que a tempestade traga condições de 6 a 8 polegadas (15 a 20 centímetros) de neve na medida em que ganha força e se move em sentido nordeste, acrescentou a fonte.

O congelamento de garoa durante a noite levou a 10 colisões de veículos na Interstate 40 na cidade de Oklahoma antes das 3h da manhã (local), disse um porta-voz da patrulha rodoviária da cidade.

O engavetamento de 21 veículos incluiu três carretas e fechou as pistas no sentido oeste por cerca de cinco horas. Doze pessoas foram levadas a hospitais.

Em um raro caso no Natal, a cidade de Oklahoma deve receber de 3 a 6 polegadas (7,5 a 15 centímetros) de neve nesta terça-feira. O maior caso de neve na cidade na época do Natal foi registrado em 1914, quando o acúmulo chegou a 6,5 polegadas (16,2 centímetros).

Diversos voos foram cancelados para o aeroporto Will Rogers World, da cidade de Oklahoma, na segunda-feira, em antecipação à tempestade, mas as condições na manhã desta terça-feira eram boas, informou o aeroporto em comunicado.

