Tempestades deixam 3,4 mi sem energia elétrica no leste dos EUA

Estados de emergência foram declarados em Ohio, Virgínia e Virgínia Oeste por causa de tempestades durante a noite, que tinham ventos com força de furacão, arrastando árvores e cabos elétricos em uma extensão de mais de 500 milhas (mais de 800 quilômetros). Pelo menos oito pessoas foram mortas.

Analistas de previsão do tempo prevêem tempestades mais severas aliadas à onda de calor neste sábado.

A restauração de energia em algumas áreas pode se alongar até a próxima semana e empresas de energia em Ohio e Virgínia descreveram os danos como "catastróficos".

"Vai demorar um pouco até que as pessoas tenham energia, e, com o calor, isso aumenta as preocupações", disse Bob Spieldenner, porta-voz do departamento de gerenciamento de emergências da Virgínia. Seis pessoas foram mortas no Estado por conta de incidentes relacionados à tempestade, disse Spieldenner.