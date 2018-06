Tempestades geram tornados e neve no sul dos EUA; dois morrem

MOBILE, EUA - Um enorme sistema de tempestades de inverno passou pelo sul dos Estados Unidos na terça-feira, gerando tornados em vários Estados e matando duas pessoas em acidentes na estrada devido às condições climáticas.

O Serviço Nacional do Clima (NWS, em inglês) informou que um tornado atingiu Mobile, no Estado do Alabama, que tem uma população de 200 mil pessoas, por volta das 17h do horário local (21h horário de Brasília). Há informações de danos a árvores e falta de energia generalizada, além de danos estruturais, porém sem feridos ou vítimas fatais.

Tornados também alcançaram os Estados de Mississippi, Texas, Louisiana, derrubando casas e causando alguns feridos, de acordo com o NWS.

O violento tempo durante o Natal deve continuar até a manhã de quarta-feira - o Centro de Previsão de Tempestades do serviço climático norte-americano previu o desenvolvimento de "alguns poucos tornados fortes e estragos provocados por ventanias de trovoadas em partes do sudeste", nesta noite e durante a madrugada.

O NWS alertou que tornados durante a noite nesta época do ano podem ser particularmente perigosos, porque eles normalmente se movem de forma rápida e ficam encobertos pela escuridão e chuva. As regiões que mais provavelmente devem ser atingidas incluem o sul e o leste do Alabama, o Panhandle da Flórida (16 condados mais a oeste do Estado) e o sudoeste da Georgia, alertou o NWS.

As tempestades de terça-feira contribuíram para o engavetamento de 21 carros, o que fechou a principal estrada em Oklahoma City e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica.

Uma homem no Texas morreu depois de um acidente envolvendo uma árvore na estrada, e outra pessoa morreu em um acidente devido às condições climáticas na estrada I-44 em Oklahoma, de acordo com autoridades locais.