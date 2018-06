Tempestades nos EUA causam blecautes e atrasos em Texas, Arkansas

Mais de 3,3 mil viajantes foram forçados a dormir no aeroporto internacional de Dallas-Fort Worth (DFW). Funcionários do aeroporto conseguiram liberar apenas duas das sete pistas até a manhã deste sábado.

Companhias aéreas cancelaram mais de 350 voos do DFW que estavam marcados para sábado, informou o aeroporto em comunicado.

No pico da tempestade, cerca de 267 mil falhas de energia foram registradas no Texas, de acordo com a fornecedora Oncor, mas esse número caiu para cerca de 130 mil na manhã deste sábado. A Oncor informou que espera restaurar a energia a "quase todos os clientes até a noite de domingo".

Meteorologistas preveem temperaturas abaixo de zero e condições de geada na região para o restante do fim de semana, com camadas de gelo e granizo de até 3 polegadas em torno de Dallas. A cidade já cancelou a maratona agendada para domingo.

As baixas temperaturas devem caminhar para o nordeste entre domingo e segunda-feira. O serviço Accuweather prevê uma "mistura invernal" de gelo, chuva e alguns dos primeiros acúmulos de neve da temporada de Virgínia a New England, o que pode gerar mais atrasos em viagens.

(Reportagem de Jonathan Allen)