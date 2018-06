Tempestades que mataram 16 provocam tornado no Mississippi

Um tornado passou por Tupelo, no Mississippi, na parte norte do Estado, por volta das 15h, danificando centenas de casas, derrubando a rede de energia e arrancando árvores, disse o governador do Estado, Phil Bryant, à rede de TV CNN.

Não há informações de imediato sobre mortos ou feridos após seis ocorrências de tornados no Estado. "Não acabou. Isso vai ser uma tempestade prolongada", declarou Bryant.

Partes do Alabama, Geórgia e Tennessee também estavam em risco, já que o sistema meteorológico que produziu a série de tornados se encaminhava para os Estados na parte central da costa atlântica do país.

Equipes de resgate, voluntários e vítimas vasculhavam escombros no Estado mais atingido, o Arkansas, em busca de sobreviventes no centro de Faulkner County, onde um tornado reduziu as casas a entulho, derrubou a rede de energia e árvores.

O governador do Arkansas, Mike Beebe, disse que pelo menos 14 pessoas morreram em todo o Estado em decorrência da tempestade, que segundo as autoridades causaram as primeiras mortes da temporada de tornados nos EUA neste ano.

Anteriormente, ele havia declarado em entrevista coletiva à imprensa que os mortos eram 16, mas depois disse que havia um erro no cálculo.

Nove das vítimas viviam na mesma rua, na cidade de Vilonia, com uma população de cerca de 4.100 pessoas e onde uma nova escola que seria inaugurada em agosto foi fortemente danificada por um reboque do trator lançado em seu telhado.

A Casa Branca disse que o presidente norte-americano, Barack Obama, que está em uma viagem ao exterior, telefonou a Beebe para receber informações sobre os danos e para oferecer suas condolências.

Autoridades médicas relataram que pelo menos 100 pessoas no Arkansas ficaram feridas.

"É tão comovente. Nunca vi destruição como essa antes", disse o deputado Tim Griffin aos jornalistas depois de visitar Vilonia, que havia sido atingida por um tornado cerca de três anos atrás.

