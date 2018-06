Terremoto de magnitude 5,2 sacode Novo México e Arizona, nos EUA

O terremoto foi centrado a cerca de 31 milhas (50 quilômetros) a noroeste da cidade de Lordsburg, no Novo México, e podia ser sentida a cerca de 150 milhas (240 quilômetros) a oeste, na cidade de Tucson, no Arizona, e 300 milhas a leste (480 quilômetros), em Roswell, no Novo México, segundo o USGS e a mídia local.

O terremoto atingiu às 21h59, no horário local, a uma profundidade de cerca de 3 milhas (5 quilômetros) e foi seguido por dois pequenos tremores secundários, disse o USGS.

O terremoto arrancou quadros de muros e balançou luminárias, segundo a imprensa local. Ele também levou dezenas de pessoas em toda a região a chamarem o 911.

No sudeste da cidade de Arizona Thatcher, os moradores viram estradas e estruturas balançando.

(Por Victoria Cavaliere)