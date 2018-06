O alerta cobre as áreas costeiras do Alasca, de Nikolsko até Attu, de acordo com o centro, acrescentando que o nível de perigo de tsunami estava sendo avaliado para as costas dos Estados Unidos e do Canadá.

O terremoto ocorreu a cerca de 23 quilômetros a sudeste da ilha Little Sitkin, no Alasca, a uma profundidade de 114 quilômetros, afirmou o centro geológico norte-americano.