Território da Otan é inviolável, diz secretário de Estado dos EUA

"Hoje, a Rússia procura mudar a área de segurança da Europa Central e Oriental", disse Kerry em um discurso em Washington, referindo-se à ocupação da Crimeia pelos russos e a ameaça que a Rússia representa para o leste da Ucrânia.

"Qualquer caminho que a Rússia escolher, os Estados Unidos e nossos aliados vão estar juntos em nossa defesa da Ucrânia", disse Kerry.

"E o mais importante, juntos temos de deixar bem claro ao Kremlin que o território da Otan é inviolável. Defenderemos cada pedaço dele", acrescentou.

Em um chamado aos integrantes da Otan, Kerry afirmou que a unidade é vital e que os orçamentos de defesa dos membros não poderiam ser reduzidos.

"Juntos, temos que pressionar contra aqueles que querem mudar as fronteiras soberanas pela força", disse Kerry.

"Nós nos encontramos em um momento decisivo para a nossa aliança transatlântica. A nossa força virá da nossa unidade", disse ele. "Este momento é muito mais do que nós mesmos - o fato é que o nosso modelo inteiro de liderança global está em jogo."

Kerry afirmou que os EUA e os seus aliados europeus têm de trabalhar em conjunto para garantir que os países europeus não fiquem dependentes das fontes de energia russas.

"Nós podemos oferecer uma maior independência energética se ajudarmos a diversificar as fontes de energia disponíveis para os mercados europeus", disse ele no discurso em um instituto em Washington, com a presença de ministros de vários países da UE e da Otan.

Ele considerou a crise na Ucrânia um "alarme" para acelerar os trabalhos "para promover uma comunidade transatlântica mais forte, mais próspera".

(Reportagem de David Brunnstrom e Doina Chiacu)