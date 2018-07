Texas e quintas-feiras impulsionam campanha de Obama para 2012

Do primeiro 1 milhão de pessoas que contribuíram para a reeleição de Obama em 2012, 53.224 eram do Texas, a casa de seu antecessor, o ex-presidente republicano George W. Bush, e Estado que não apoia um candidato presidencial democrata desde 1976. O total de Illinois, um Estado menor, mas um bastião democrata, foi 51.454.

A campanha de Obama é um rolo compressor de arrecadação de fundos, apesar dos índices de aprovação ao presidente estarem em queda. Nos seis meses de abril a setembro, Obama e o Comitê Nacional Democrata arrecadaram 163 milhões de dólares.

Embora também dependa fortemente de grandes doadores que contribuem com milhares de dólares de cada vez e são essenciais para qualquer campanha bem sucedida à Casa Branca, o projeto Obama 2012 trabalha para ser visto como uma operação apoiada por norte-americanos comuns.

Vinte e seis por cento das doações foram de 10 dólares ou menos, e 93 por cento foram de 100 dólares ou menos, segundo a campanha.

Mais pessoas da Califórnia -- o Estado mais populoso dos EUA -- apoiaram Obama do que qualquer outro lugar dos EUA, com 147.281 doações. Escassamente povoado -- e fortemente republicano -- o Estado de Wyoming, a casa do vice-presidente de Bush, Dick Cheney, enviou o menor número de doações a Obama, 1.318.

Por alguma razão -- animação com o fim de semana? -- os apoiadores de Obama enviaram mais dinheiro às quintas-feiras do que em qualquer outro dia da semana.

Quarta-feira foi o segundo dia mais popular, com 234.493 doações, ante 300.580 das quintas, segundo a campanha. E as doações atingiram o pico em ambos os dias na hora do almoço.

Nos fins de semana, os entusiastas de Obama aparentemente encontraram outras coisas para fazer. Domingos foram os dias mais lentos de arrecadação, e os sábados não foram muito melhores.

A campanha anunciou na tarde de segunda-feira que havia atingido a marca de 1 milhão de doadores.

(Reportagem de Patricia Zengerle)