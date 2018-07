Tiros em colégio da Flórida matam 2

O caso aconteceu no Colégio Episcopal de Jacksonville, no nordeste do Estado. Não houve estudantes envolvidos ou feridos, segundo investigadores.

O subxerife Dwain Senterfitt disse que o autor dos disparos havia sido demitido durante a manhã, e voltou ao colégio na hora do almoço com o rifle escondido em um estojo de violão. Ele foi ao gabinete da diretora Dale Regan e deu vários tiros, segundo Senterfitt.

Regan passou 34 anos como professora da escola privada, e os últimos sete como diretora.

O agressor não foi identificado.

Há pouco mais de uma semana, um adolescente matou três colegas e feriu outros dois em uma escola de Ohio, num incidente que renovou as preocupações sobre a violência em instituições de ensino dos EUA.

(Reportagem de David Adams e Kevin Gray)