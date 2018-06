Tiroteio atinge 3 em complexo empresarial nos EUA, diz polícia

PHOENIX, EUA - Pelo menos três pessoas foram baleadas quando um atirador invadiu um complexo empresarial nesta quarta-feira, 30, em Phoenix, no Estado norte-americano do Arizona. Autoridades vasculhavam a área em busca do homem suspeito, disse a polícia.

O porta-voz da polícia local James Holmes afirmou que as pessoas feridas foram levadas para um hospital e que não havia informações imediatas sobre o estado de saúde delas.

Questionado se havia mortos dentro do prédio, um bloco de escritórios num cruzamento movimentado de Phoenix, ele disse: "Não que eu saiba. Não."

Uma afiliada da Fox no Arizona afirmou que quatro pessoas podem ter sido baleadas, mas Holmes confirmou apenas três vítimas.

Holmes disse que não estava claro se o atirador ainda estava na área. Um funcionário de um restaurante McDonalds próximo contou ter visto pelos menos 18 a 20 viaturas policiais e no mínimo duas ambulâncias chegarem ao local, assim como vários carros da polícia sem identificação.

O incidente acontece num momento de crescente tensão nos Estados Unidos com fuzilamentos em massa, após um atirador abrir fogo no mês passado em uma escola primária de Connecticut matando 20 crianças e seis adultos.