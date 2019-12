Tiroteio deixa 11 feridos em Nova Orleans, nos EUA

Washington - Um tiroteio no Bairro Francês de Nova Orleans, sul dos Estados Unidos, deixou 11 feridos na madrugada deste domingo, 1º, de acordo com a polícia. Duas pessoas estariam em estado crítico.

A troca de tiros aconteceu em torno de 3h da manhã em uma rua comercial do bairro histórico desta cidade no estado de Louisiana.

A Polícia disse que respondeu rapidamente ao incidente. Segundo a corporação, havia patrulhamento extra nas ruas em função de uma partida de futebol universitário, neste fim de semana de Ação de Graças.

"Tínhamos agentes neste mesmo quarteirão", disse à imprensa o superintendente de Polícia Shaun Ferguson.

"Infelizmente, tinha tanta gente ali que não conseguimos determinar quem estava atirando. Não sabemos como começou", completou.

#NOPD is investigating a homicide and aggravated battery by shooting in the 2000 block of North Dorgenois Street, in the Fifth District. Initial reports show four victims – two victims were pronounced dead and two have been transported via EMS for treatment. #NOPDAlert — NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019